محمد بن سلمان أمر بمشاركة القوات الجوية.. وأمير عسير رعى ختام صدر الكرامة

المواطن - أحمد الشهري - محايل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أمس ، الحفل الختامي لفعاليات وبرامج مهرجان محايل عسير الشتوي صدر الكرامة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وبدئ الحفل الخطابي الذي أقيم في المركز الحضاري بآيات من القرآن الكريم ثم ألقى أمير منطقة عسير كلمة نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لأسر الشهداء في المنطقة.

وقال سموه: “بناءً على توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وأخي سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – نقف اليوم أمامكم ونلتقي بكم ونرحب بالذين قدموا من أسر الشهداء من مختلف محافظات المنطقة ومراكزها، فشهداؤنا من أدخل في قلوبنا الأمان بتضحياتهم، والمملكة بقيادتها وشعبها لم ولن تنسى هذه التضحيات وما صدر الكرامة إلا واحدة من هذه المحطات “.

وأضاف ” أنتم اليوم ضيوف الشرف، والمملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز الفيصل – طيب الله ثراه – تحرص أشد الحرص على تكريم رجالها الأوفياء ، ونحن نسير اليوم على هذا النهج”، موجهاً سموه بتشكيل لجان من كافة قطاعات المنطقة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمساندة جهود القوات المسلحة ودعمها في رعاية أسر الشهداء والعناية بهم وتلبية جميع ما يحتاجونه”.

عقب ذلك ألقى محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة كلمة رحب خلالها بسمو أمير منطقة عسير وضيوفه الكرام، مثمناً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم مسيرة التنمية في المحافظة بقيادة ‏صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ومؤازرته المستمرة لكافة فعاليات والبرامج بالمحافظة، مؤكداً أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة في مسيرة عسير التنموية وفي ركاب الوطن المنطلق في دروب الرؤية المباركة ومسالك الخطى الواثقة نحو التنموية الشاملة، مستنيرين في العمل الميداني الدؤوب برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح محافظ محايل عسير أن المهرجان سرد قصص الجنود الواقفين على صدر الكرامة من الذين حملوا في داخلهم مشاعر الوطن كافة، ويحملون إباءً لا ينتهي تحت راية المملكة العربية السعودية، سائلاً الله أن يديم على المملكة وشعبها نعمة الأمن والأمان ورغد العيش تحت ظل قيادته الحكيمة، ثم استمع الجميع إلى قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

بعد ذلك حضر أمير عسير وصحبه الكرام الحفل الاستعراضي بملعب نادي الشهيد، وشاهد الجميع عدداً من الأوبريتات الوطنية بمشاركة الفرق الشعبية، التي تحاكي الموروث الشعبي للمنطقة، كما استمع الحضور إلى عدد من القصائد الشعرية بهذه المناسبة، عقب ذلك انطلق العرض الجوي فوق محايل الذي نفذته القوات الجوية الملكية السعودية بتوجيه من سمو ولي العهد رعاه الله الذي أبى إلا أن تشارك القوات الجوية تكريم أسر الشهداء.

وشرح العقيد الطيار الركن سعود بن مطر الجعيد بالتزامن مع انطلاق العروض الجوية في سماء المحافظة، أساليب العرض الجوي المقدمة ومدلولاتها ، مشيراً إلى أن مشاركة طائرات الصقور الجارحة في فعاليات المهرجان ترمز للشمولية وجاهزيتها في الحرب والسلم والدفاع عن الوطن ومقدراته، مبيناً أن صقور الجو يجوبون سماء المملكة ليلاً ونهاراً وعلى مدار الساعة لحماية أجواء هذا الوطن الغالي، وإسناد القوات السطحية وتدمير الأهداف داخل أراضي العدو – إذا دعت الحاجة.

وفي نهاية الحفل، توج الأمير تركي بن طلال نادي جرش الفائز بالمركز الأول في مسابقة دوري ” شهداء الوطن ” على كأس أمير منطقة عسير، كما كرم القطاعات العسكرية والجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية التي أسهمت في المهرجان وتحقيق الرؤى، ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، ومشايخ القبائل وجموع غفيرة من المواطنين.