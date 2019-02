محمد بن سلمان في باكستان .. خوش آمديد

المواطن - سعد البحيري

لا تزال مظاهر الاحتفال والاحتفاء بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لباكستان تتوالى في العاصمة إسلام آباد حيث ظهرت العديد من اللافتات والصور التي تحمل عبارات الترحيب.

خوش آمديد أو أهلا وسهلا مرحبًا كانت هي العبارة التي عنونت أغلب الصور التي ضمت ولي العهد إلى جانب رئيس وزراء باكستان أو إلى جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كما حملت عبارات الترحيب كلمات باللغتين الإنجليزية والعربية تعبر كلها عما يحمله الشعب الباكستاني من مودة وحب لقيادة المملكة.

وستستضيف باكستان اليوم ولي العهد في زيارة رسمية تاريخية تستغرق يومين، وعلى الرغم من أنها الزيارة الرابعة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان إلا أنها هي الزيارة الأهم بالنسبة للبلدين بحسب حجم الاستثمارات والمشاريع المشتركة.

وسيتم خلالها توقيع اتفاقيات متعددة في قطاعات شتى، كما سيعلن عن إنشاء مصفاة للنفط في مدينة غوادر الساحلية في إقليم بلوشستان.

That’s how the Constitution Avenue of Islamabad has been prepared for the visit of the Crown Prince of Saudi Arabia to #Pakistan #CrownPrinceinPakistan #PakSaudiFriendship #PakSaudiBrotherhood #SaudiCrownPrince @arabnews @PKarabic @okaz_english @Saudi_Gazette pic.twitter.com/uwdjVSk1c6

— Danyal Gilani (@DanyalGilani) February 17, 2019