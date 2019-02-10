محمد بن سلمان يضع العلا على المسار الصحيح .. رؤية ومشاريع ونتائج مبشرة

المواطن - العلا

بالرغم من تاريخها الضارب في جذور التاريخ القديم، لم يكتب للعلا الظهور إلى العالمية بالشكل المناسب إلا خلال السنوات القليلة الماضية وتحديدًا مع تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد.

فقد شهدت العلا خطوات متسارعة ومدروسة من التطور والتنمية وجاء تأسيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا سعياً لتحقيق رؤية المملكة وتعزيز سبل التعاون مع الشركاء في الداخل والخارج حيث لحماية وصون المواقع الأثرية والتراثية والطبيعية وذلك بهدف تحقيق التحول المنشود لمحافظة العلا مع الحفاظ على مقوماتها البيئية والتاريخية.

وتهدف الخطة التطويرية لمحافظة العلا إلى التركيز على البنية التحتية والمرافق السياحية بصفتها عناصر أساسية للنجاح، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حماية الطبيعة الخلابة والمواقع التاريخية للمحافظة .

إطلاق رؤية العلا

برعاية كريمة من ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا تدشين رؤية العلا باعتبارها إرثا حضاريا للعالم، ووجهة عالمية للتراث.

وتمثل رؤية العلا، خارطة طريق، لوضع المحافظة بتاريخها وتراثها وعراقتها ومجتمعها المحلي ضمن أولويات التطوير الذي من أجله تم إنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بهدف تحويلها إلى وجهة عالمية للتراث.

مشاريع رؤية العلا

تأتي رؤية العلا متوافقة مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030، بإبراز الجوانب الثقافية والمواقع التاريخية وتعزيز مكانة السعودية ضمن خارطة الوجهات التراثية العالمية.

وستحقق المشاريع الجديدة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، ازدهارًا اقتصاديًا دائمًا للمحافظة، من خلال جذب 2 مليون زائر، مما سينتج عنه إسهام في الناتج المحلي التراكمي بنحو 120 مليار ريال، فضلًا عن توفيرها 38 ألف وظيفة بحلول العام 2035.

وقد سعت رؤية العلا، من خلال المشاريع الجديدة، لتلبية حاجة المحافظة وزيادة فاعليتها كوجهة عالمية؛ وأهم مشروعين سيتم تدشينهما: محمية شرعان الطبيعية والتي من بين أهدافها إنشاء صندوق عالمي للفهد العربي للمحافظة عليه من خطر الانقراض، ومنتجع شرعان وهو منتجع عالي الفخامة سيكون ذا مردود اقتصادي كبير على المحافظة.