محمد صلاح يُثير غضب الجماهير بسبب حادث قطار محطة مصر

المواطن - مروة نبيل

أثار محمد صلاح غضب متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، تويتر وإنستقرام”، بعدما نشر صورة له وهو يبتسم، الأمر الذي فسره البعض بأنه لا يُراعي مشاعرهم، بسبب حادث قطار محطة مصر الذي وقع بالأمس.

وعلى الرغم من نعي محمد صلاح لضحايا حادث قطار محطة مصر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه لاقى هجومًا قويًا بعد نشره صورة له، اليوم الخميس، وهو يبتسم، حيث أكدت الجماهير أن توقيت الصورة غير مناسب.

وفي الوقت الذي هاجم فيه الجمهور محمد صلاح بسبب هذه الصورة، دافع البعض الآخر عن نجم نادي ليفربول الإنجليزي، واستبعدوا فكرة تجاهل أحزانهم بعد حادث قطار محطة مصر بالأمس، مؤكدين أنه يرد على الانتقادات بغيابه عن التهديف بهذه الطريقة.

ودائمًا ما يكتفي محمد صلاح بالرد على أي انتقادات توجه إليه سواء داخل الملعب أو خارجه عن طريق نشر صور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك نشر هذه الصورة، للرد على انتقاده بعدم هز شباك الفرق الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز وغيابه عن التهديف خلال الثلاث مباريات الأخيرة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بخماسية دون رد على واتفورد بالأمس، ولكن واصل محمد صلاح غيابه عن التهديف، إلا أنه نال إشادة المدرب الألماني يروجن كلوب، مؤكدًا أنه قدم أداءً استثنائيًا.

ويُقدم نجم المنتخب المصري، محمد صلاح مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 17 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف نجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو صاحب الـ18 هدفا.