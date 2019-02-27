مخالفة وتعهدان تسجلها لجنة مكافحة التبغ ضد المحلات في حفرالباطن

المواطن - حفرالباطن

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة حفرالباطن ضمن أعمالها الرقابية الميدانية مخالفة لأحد محلات بيع التبغ ومشتقاته تم من خلالها تحرير المخالفة المتضمنة تحصيل الغرامات طبقًا للتنظيمات المتعلقة بهذا الشأن.

وتضمنت الجولة تحرير تعهدين لمحلات أخرى إضافة إلى قيام اللجنة بتركيب اللوحات التوعوية والتحذيرية في منافذ البيع والتي تهدف إلى توعية المجتمع بمخاطر التبغ على الفرد والمجتمع التي تتضمن أرقام البلاغات حال رصد أي مخالفة على هذه المحلات.

الجدير بالذكر أن صحة حفرالباطن دشنت مؤخرًا العديد من العيادات شملت جميع مستشفياتها وعدد من المراكز الصحية وثلاثة عيادات متنقلة في الجهات التعليمية ليصل عددها إلى 15 عيادة تقدم من خلالها الخدمة الوقائية والعلاجية إضافة إلى المعارض التوعوية في المؤسسات الحكومية والخاصة للحد من التدخين وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.