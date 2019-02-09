مخاوف التباطؤ ترفع أسعار الذهب

المواطن - متابعة

استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت؛ بفعل مخاوف من أن حربًا تجارية ممتدة بين الولايات المتحدة والصين قد تفاقم تباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن ارتفاع الدولار وضع المعدن الأصفر على مسار أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

واستقر الذهب عند 1309.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط إلى أدنى مستوياته منذ 29 يناير عند 1302.11 دولار للأوقية، الخميس الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1388 دولارًا للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.2 في المائة إلى 15.68 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 في المائة إلى 793 دولارًا للأوقية.