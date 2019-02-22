مدافع الاتحاد السكندري: سنُقصي #الهلال من البطولة العربية

المواطن - محمد سمعه

قال المصري صبري رحيل، ظهير أيسر نادي الاتحاد السكندري المصري: إن فريقه قادر على إقصاء نادي الهلال من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وتحدث صبري رحيل في تصريحات تلفزيونية قائلًا: الاتحاد السكندري فريق يملك لاعبين على أعلى مستوى، ونعلم تمامًا أن المباراة أمام نادي الهلال ستكون صعبة وقوية، ولكن لا يوجد شيء مستحيل بكرة القدم.

وتابع لاعب الاتحاد: نستطيع إحراز أربعة أهداف والتأهل على حساب الهلال، لا مشكلة سنقاتل لنجعل نادي الاتحاد مستمرًّا في البطولة العربية.

ويذكر أن مباراة الذهاب كانت انتهت بفوز نادي الهلال على فريق الاتحاد في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض بثلاثية دون رد؛ حيث سجل الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفين واللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو هدفًا.

ويحتاج نادي الاتحاد للفوز بفارق أربعة أهداف على نادي الهلال للعبور إلى دور نصف النهائي في البطولة العربية.

وستُقام مباراة الاتحاد السكندري ونادي الهلال على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية يوم الاثنين القادم.

وكان نادي الهلال فاز بالأمس على نادي الاتحاد بثنائية دون رد في الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويذكر أن صبري رحيل انضم إلى نادي الاتحاد السكندري قادمًا من الأهلي المصري في يناير الماضي.