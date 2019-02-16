مدرب #الأهلي : مباراة العودة ضد الوصل ستكون بمثابة النهائي لنا

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي، المدير الفني للنادي الأهلي، عن أداء فريقه وذلك عقب التعادل مع نادي الوصل الإماراتي بنتيجة هدفين لكل فريق في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وقال فوساتي في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والوصل: المباراة كانت قوية في الإمارات، ولكن الأفضلية لنا، ومباراة العودة في جدة ستكون بمثابة النهائي لنا، وسنسعى إلى التأهل.

وتابع فوساتي: الهدف الأول للاعب ستانسيو كان هدفًا جميلًا؛ لأنه لاعب يُتقن التسديد من خارج منطقة الجزاء، هذا شيء رائع للغاية.

وأكمل مدرب الأهلي حديثه قائلًا: بالطبع رونالدو وليما هما أخطر العناصر في صفوف نادي الوصل، ولديهما قدرات مميزة على التسديد من خارج منطقة الجزاء، ويجب أن نأخذ حذرنا في لقاء العودة، خاصة من هذين اللاعبين.

وتُقام مباراة العودة بين الأهلي والوصل في البطولة العربية يوم 25 فبراير الجاري على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، حيث يحتاج الأهلي للتعادل بهدف لكل فريق أو التعادل السلبي أو الفوز بأي فارق من الأهداف للعبور إلى دور نصف النهائي.