مدرب #الاتحاد : الحظ حالفنا ونجونا من الخسارة بثلاثية أمام #الرائد

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لنادي الاتحاد أن فريقه حالفه الحظ للنجاة من الخسارة بثلاثية أمام الرائد، وذلك خلال لقاء الفريقين في الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث بيليتش قائلًا: الاتحاد بدأ المباراة بشكل بطيء وكانت هناك حالة من عدم التركيز، صحيح أننا صنعنا فرصاً للتهديف، ولكن الرائد أيضًا قبل تسجيلنا لهدف التعادل، صنع فرصتين كان من الممكن أن يفوز بثلاثية علينا ولكن الحظ حالفنا ونجحنا في التعادل.

وأضاف بيليتش: أود إرسال برقية شكر للاعبي الاتحاد على الشخصية القوية وعدم الاستسلام أمام الرائد والنجاح في إدراك التعادل والحصول على نقطة.

ولا يزال الاتحاد يتواجد في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.