مدرب الاتحاد السكندري: أمر واحد مكّن #الهلال من الفوز بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

أشاد المصري حلمي طولان، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بنادي الهلال، وذلك بعد فوز الأخير بثلاثية دون رد في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.

وتحدث طولان في المؤتمر الصحفي قائلًا: الهلال بالطبع فريق كبير للغاية وثقيل، ومواجهته اختبار صعب كما قلت قبل المباراة، ولاعبو الهلال على أعلى مستوى.

وتابع طولان: أرى أن الفرصة التي أهدرها اللاعب طوني سيلفا كانت نقطة التحول في المباراة لمصلحة نادي الهلال، وهذا ما مكنّه من الفوز بثلاثية.

وسجل ثلاثية الهلال كل من “كارلوس إدواردو والفرنسي بافتيمبي جوميز هدفين”، في مباراة أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وستُقام مباراة العودة بين فريقي الهلال والاتحاد السكندري في مدينة الإسكندرية المصرية يوم 25 فبراير الجاري.

ويسعى نادي الهلال للمضي قدمًا في البطولة العربية والوصول إلى المباراة النهائية للفوز باللقب، حيث سيحصد الفائز بالبطولة العربية جائزة مالية قدرها 6 ملايين دولار أميركي.

وكان الهلال تأهل لربع نهائي البطولة العربية بعد إقصاء نادي النفط العراقي، بينما تأهل الاتحاد بعد إقصائه لنادي الزمالك المصري.