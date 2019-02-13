مدرب الاتحاد السكندري: نادي الهلال الأقوى آسيويًّا.. ولن نستسلم أمامه

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، حلمي طولان، أن الهلال أقوى أندية آسيا والسعودية، مُشددًا في الوقت ذاته على أنه سيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزعيم على ملعب جامعة الملك سعود.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الاتحاد السكندري، يوم السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على أن يُقام لقاء الإياب في الإسكندرية، يوم الاثنين الموافق 25 من شهر فبراير.

وقال حلمي طولان خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، الأربعاء: “علينا أن نكون واقعيين ونعترف بقوة نادي الهلال فهو بطل آسيا والسعودية، ويملك لاعبين على مستوى مميز”.

وتابع مدرب الاتحاد السكندري تصريحاته قائلًا: “حديثي عن قوة نادي الهلال لا تعني استسلامنا أمامه؛ لأن كرة القدم لا تعترف سوى بالعرق والجهد خلال 90 دقيقة داخل المستطيل الأخضر”.

تابع طولان تصريحاته قائلًا: “لدي ثقة في لاعبي الاتحاد، ولن يكون هناك أي نوع من أنواع التخاذل أمام نادي الهلال، فلدينا ثقة في إمكانياتنا، ولا يوجد مانع أن نحقق المعجزة للمرة الثالثة بالبطولة بعد أن أخرجنا الزمالك والترجي التونسي”.

وشدد طولان على أنه درس نادي الهلال جيدًا، مُضيفًا: “علمنا نقاط القوة والضعف بالفريق، ولكل مباراة سيناريو، ولا أريد الحديث عن تفاصيل المباراة، ولكن نحن نعلم جيدًا قيمة الفريق فهو يتفوق على فرق كبيرة عربية ومصرية”.