مدرب #الاتفاق : #الفيحاء طريقنا لعودة الانتصارات

المواطن - مروة نبيل

أكد سيرخيو بيرناس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، على أهمية مباراة الفيحاء المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وهُزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أمام أُحد بهدفين دون رد، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة، مُحتلًّا المركز السابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشدد مدرب نادي الاتفاق على أهمية التعويض في مباراة الفيحاء المقبلة، بعد خسارة ثلاث نقاط هامة أمام أُحد، مُشيرًا إلى أن فارس الدهناء استعد جيدًا لمواجهة الفريق البرتقالي.

وأضاف بيرناس خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد اليوم الأربعاء: “المباراة المقبلة مهمة جدًّا، لست راضيًا عن أداء اللاعبين، نحتاج لإعادة الفريق لطريق الانتصارات مجددًا عبر مواجهة الفيحاء”.

وعن غياب النجم الأوروغوياني برايان أليمان، بسبب تعرضه للإيقاف لمدة 5 مباريات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، قال مدرب الاتفاق: “غيابه مؤثر، لكني أثق بجميع اللاعبين وقدرتهم على تعويض النقص”.