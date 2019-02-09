مدرب #الشباب : لا نزال أقوى خط دفاع في الدوري رغم الهزيمة

المواطن - محمد سمعه

أعرب المدرب الروماني سوموديكا، المدير الفني لنادي الشباب، عن حزنه الشديد بعد خسارة فريقه أمام الفتح بهدف دون رد بالجولة الـ19 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وتحدث سوموديكا عقب المؤتمر الصحفي للمباراة قائلًا: الشباب لعب بعشرة لاعبين وأهدر ركلة جزاء، أعتقد أنه لو تمكنا من إحراز هذه الركلة لكن الشباب منتصرًا الآن.

وأضاف سوموديكا: رغم الهزيمة لكن لا يزال الشباب أقوى خط دفاع في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبالنسبة لي الخسارة مؤلمة وغير طبيعية.

وتابع سوموديكا: الشباب خسر ثلاث مباريات في الدوري بالموسم الجاري أمام النصر والهلال والفتح بهدف دون رد، ونريد أن نُحسن الأداء للمباريات المقبلة.

ويذكر أن الشباب سجل بعد مرور 19 جولة 26 هدفًا، وسكن شباكه 13 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، متفوقًا على الأهلي والنصر والهلال.