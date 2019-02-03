مدرب #الشباب : نحن مثل باريس سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الروماني ماريوس سوموديكا على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة الرائد، مقارنًا في الوقت ذاته أداء الليوث الدفاعي بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال سوموديكا خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الأحد: “تنتظرنا غدًا مباراة مهمة أمام الرائد الذي يلعب بشكل جيد خارج ملعبه، ونحن جاهزون بحسب الإمكانيات المتاحة”.

وتابع: “عندما تعاقد معي الشباب لم يكن لدي هدف غير ترتيب أوضاع الفريق وتحسين مستواه الفني، والعمل على منهجية طويلة المدى، ويوجد بالفريق لاعبون مميزون يتحلون بالروح القتالية، يجتهدون لتقديم أفضل المستويات”.

وأضاف مدرب الشباب قائلًا: “لدي فلسفة مع اللاعبين في مسرتي التدريبية، فأنا أنظر إلى سماتهم الشخصية وحياتهم وقتاليتهم في الملعب، وهذا متوفر في مبارك بوصوفة، الذي أرى أنه لاعب يحتاجه الفريق وهو نجم بكل المقاييس”.

وعن طموحه مع الشباب هذا الموسم، قال سوموديكا: “أن يكون الفريق في المراكز الأربعة الأولى للعب في بطولة آسيا وهذا ما قلته للاعبين، في بداية الموسم كانت النظرة للفريق أن مركزه مع فرق الوسط، لكن الآن تغيرت النظرة”.

وواصل سوموديكا تصريحاته قائلًا: “أصبحت الفرق المنافسة تخشى الشباب والكل بات يلعب أمامه بحذر، نحن الآن أقوى دفاع في الموسم، ومع فارق المقارنة فإن على مستوى أوروبا لا نجد ناديًا تلقى 10 أهداف سوى باريس سان جيرمان، أصبح الآن لدينا فريق منظم يحترمه الجميع”.

وشدد مدرب الشباب على أن التعادل أمام الاتحاد أمر إيجابي بالنسبة له؛ لأن الفريق غير جاهز للعب في بطولتين مختلفتين، وتمنى أن يؤازر الجمهور الشبابي الفريق من الملعب، بدلًا من الانتقاد في “تويتر”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة الرائد، يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب الوصافة.