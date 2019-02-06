مدرب #الفيحاء الجديد يصل الرياض

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي الفيحاء وصول مدربه الجزائري الجديد نور الدين بن زكري إلى الرياض وذلك استعدادًا لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفيحاء عبر تويتر أن منصور الحربي عضو العلاقات العامة بالفيحاء كان في استقبال المدرب نور الدين بن زكري.

وكانت إدارة الفيحاء توصلت لاتفاق مع المدرب نور الدين بن زكري لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى نهاية الموسم الجاري خلفًا للمدرب الصربي سلافوليوب موسلين والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وسبق لنور الدين بن زكري تدريب العديد من الأندية العربية مثل أهلي شاندي السوداني والوكرة القطري والرائد ونادي وفاق سطيف الجزائري.

ويحتل نادي الفيحاء حاليًا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.

ويستعد نادي الفيحاء لمواجهة فريق الاتفاق في الجولة التاسعة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد غد الجمعة.