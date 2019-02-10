مدرب #القادسية : الروح والإصرار مفتاح الفوز على #الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدرب البلغاري إيفايلو بيتيفيا، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خلال الفترة الأخيرة.

وقال بيتيفيا خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة القادسية والهلال الذي عُقد، الأحد: “الروح والإصرار والشجاعة هي مفتاح الفوز والظفر بالثلاث نقاط أمام الهلال”.

وتابع مدرب نادي القادسية قائلًا: “سعيد جدًّا بالمستويات التي ظهر بها الفريق في الجولتين الأخيرتين، والأهم هو الاستمرار بتقديم مستوى مميز يليق باسم القادسية”.

وواصل المدرب البلغاري بيتيفيا تصريحاته قائلًا: “نحترم قوة الهلال، ولكن المباراة هي بين 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا، ولا شيء مستحيل في كرة القدم”.

واختتم مدرب نادي القادسية تصريحاته قائلًا: “لن نعتمد على الأسلوب الدفاعي ولا على الهجومي، بل سننتهج الأسلوب المتوازن بينهما لتحقيق نتيجة إيجابية”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز العاشر في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع الهلال في صدارة الترتيب بـ46 نقطة.