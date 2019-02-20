مدرب #القادسية : هدفنا نقاط مباراة #الشباب

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، البلغاري إيفاييلو بيتيفيا، أنه يسعى لحصد نقاط مباراة الشباب في الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بيتيفيا خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة القادسية والشباب: “نسعى لكسب الثلاث نقاط أمام الشباب وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مباراة الهلال الماضية”.

وتابع مدرب فريق القادسية تصريحاته قائلًا: “قدمنا مباراة جيدة أمام الهلال، ولم نكن نستحق الخسارة لولا الأخطاء الدفاعية”.

وأضاف بيتيفيا خلال تصريحاته عن مباراة القادسية والشباب قائلًا: “يجب أن نكون واقعيين داخل أرضية الملعب، وأن نحترم الخصم بحدود، وألا نُبالغ في الخوف”.

واختتم المدرب البلغاري تصريحاته بشأن مباراة القادسية والشباب قائلًا: “واثق من أن الفريق سوف يُهاجم ويحصل على الفرص السانحة لتسجيل الأهداف”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.