مدرب #النصر في حيرة: امرابط أو موسى في القائمة الآسيوية؟

المواطن - طارق سعد

يعيش البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر في حيرة كبيرة بسبب عدم إلمامه الكامل بعناصر فريقه الأجنبية قبل انتهاء مهلة تعديل القوائم المشاركة في كأس دوري أبطال آسيا الموافقة 12 فبراير الجاري.

وكان النصر قد أرسل أمس الاثنين قائمة أولية مكونة من 30 لاعباً بينهم 3 حراس كما نصت لائحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على أن يكون 12 فبراير هو الموعد النهائي لتعديل أو إضافة 5 لاعبين مع إمكانية استبدال 3 لاعبين للإصابة.

يُذكر أن نظام البطولة يسمح بمشاركة 4 لاعبين أجانب على أن يكون من بينهم لاعب آسيوي، ويملك النصر لاعباً آسيوياً هو الحارس براندلي جونز فيما تشكل الخانات الأجنبية الثلاث المتبقية هاجساً لمدرب النصر.

وتبدو حظوظ المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله وافرة للظفر بخانة في قائمة فيتوريا الآسيوية، نظير الإضافة القوية التي قدمها المغربي منذ حضوره.

وظهرت أنباء صحفية عن نية فيتوريا ضم البرازيلي جوليانو لاعب الوسط المتقدم في القائمة الآسيوية، وتأتي أهمية جوليانو لضعف مردود اللاعبين المحليين في خط الوسط مما يصعب مهمة تعويض جوليانو في حال عدم الرفع باسمه ضمن القائمة.

وتبقى الخانة الرابعة محصورة بين الجناحين الهجوميين المغربي نور الدين امرابط والنيجيري أحمد موسى بحسب مصادر مقربة من النصر، وهو ما يعني الاستغناء عن البرازيليين بيتروس وبرونو والقادم الجديد مايكون بيريرا.