مدرب #الهلال السابق مُرشح لتدريب روما الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحفية برتغالية، أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني السابق لنادي الهلال، مُرشح لتدريب نادي روما الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة ريكورد البرتغالية: إن خسارة نادي روما من فيورنتينا بسباعية مقابل هدف في بطولة كأس إيطاليا تُقرب المدرب يوسيبو دي فرانشيسكو من الرحيل عن صفوف نادي روما.

ودخل المدرب البرتغالي باولو سوزا المدير الفني السابق لنادي فيورنتينا الإيطالي في قائمة المرشحين كذلك مع المدرب جيسوس لتدريب روما خلال الفترة المقبلة.

وكان جيسوس رحل عن صفوف نادي الهلال في الأيام القليلة الماضية، ليتولى المدرب الكرواتي زوران ماميتش مدرب نادي العين الإماراتي السابق مسؤولية تدريب أزرق العاصمة.

وقرر زوران ماميتش فسخ تعاقده مع العين في الأسبوع الماضي للرحيل لتدريب الهلال.

ويذكر أن جيسزس كان تولى تدريب الهلال في صيف 2018 خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان براون.