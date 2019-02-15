مدرب الوصل: مباراة #الأهلي ستكون مُشوقة

المواطن - محمد سمعه

أوضح المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، أن مواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ستكون قوية ومُشوقة.

وتحدث ريجيكامب قائلًا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: هذه النوعية من المباريات القوية تكون مفيدة لنادي الوصل، وأعتقد أن الفريق جاهز لمواجهة الأهلي، فالمباراة ستكون قوية ومُشوقة، ونتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية.

وتابع ريجيكامب: بالتأكيد الحضور الجماهيري لنادي الوصل سيكون مفيدًا للغاية للاعبي فريقي، وضغط المباريات نتعامل معه بشكل جيد للغاية.

وأكمل مدرب الوصل حديثه قائلًا: الأهلي فريق جيد، وبه لاعبون على أعلى مستوى، ولكننا سنسعى لاستغلال أن المباراة في أرضنا بالإمارات من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وستُقام مباراة الوصل الإماراتي والأهلي غدًا على ملعب زعبيل بنادي الوصل في أبو ظبي.

وكان الأهلي تأهل لدور ربع النهائي في البطولة العربية بعد إقصائه لنادي وفاق سطيف الجزائري، أما فريق الوصل فتأهل بعد إقصائه لفريق الأهلي المصري.