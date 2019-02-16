مدرب الوصل يفشل في فك العقدة أمام #الأهلي بعد مرور 4 سنوات

المواطن - محمد سمعه

لم ينجح المدرب الروماني لورانتيو ريجيكامب، المدير الفني لنادي الوصل الإماراتي، في فك العقدة أمام النادي الأهلي، وذلك بعد التعادل بنتيجة هدفين لكل فريق في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويذكر أن المدرب ريجيكامب كان سبق له تدريب نادي الهلال في موسم 2014- 2015 وواجه الأهلي مرتين قبل مباراة اليوم، حيث تعادل في لقاء كان أقيم ببطولة الدوري وخسر مباراة ثانية أمام الهلال في بطولة كأس ولي العهد.

العقدة لا تزال متواصلة في المباراة الثالثة:

وشهدت المباراة الثالثة للمدرب ريجيكامب سقوطه في فخ التعادل أمام الأهلي، ولكن هذه المرة في البطولة العربية، لتستمر عقدة الفريق الأهلاوي أمام المدرب الروماني.

وكان الوصل متقدمًا بهدف دون رد في الثانية الـ40 من عمر الشوط الأول عبر اللاعب عبدالله جاسم، ولكن الأهلي نجح في تسجيل هدفين عبر اللاعبين ستانسيو ودجانيني تافاريس.

ونجح الوصل في تفادي الهزيمة وتسجيل هدف التعادل عبر اللاعب البرازيلي كايو من ركلة جزاء.

وستُقام مباراة العودة بين فريقي الأهلي والوصل على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري.

وربما يواجه المدرب ريجيكامب صعوبة في محاولة فك العقدة والفوز على النادي الأهلي، خاصة أن المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي أوضح بأن الأهلي سيقاتل من أجل الفوز والتأهل لدور نصف النهائي.