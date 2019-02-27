مدرب ميلان ينفجر غضبًا بعد مباراة لاتسيو

المواطن - محمد سمعة

أعرب المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي عن خيبة أمله الشديدة وذلك بعد تعادل الروسونيري بالأمس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام فريق لاتسيو بدون أهداف.

ولم ينجح نادي ميلان في تقديم الأداء المنتظر منه في مباراة لاتسيو، خاصة أن ميلان يسير بشكل جيد في الدوري الإيطالي ويحتل حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب والمؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل.

وعلّق جاتوزو بعد المباراة قائلًا: ميلان لم ينجح في استغلال الفرص الهجومية والتي أُتيحت له، بجانب أن الفريق عانى للغاية من الهجمات المرتدة الخطيرة لفريق لاتسيو والتي حدثت بسبب فقدان الكرة من قبل لاعبي ميلان.

وتابع جاتوزو: لم ننجح في تقديم الأداء المنتظر خاصة أن ميلان كان يستطيع الفوز بنتيجة جيدة قبل مباراة العودة.

وفي السياق ذاته تحدث الفرنسي تيموي باكايوكو لاعب ميلان عن أداء الروسونيري قائلًا: ربما ميلان لم يلعب بالشكل الجيد والمعهود عنه، كما أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته لكن التعادل السلبي في روما نتيجة إيجابية سنبني عليها للمباراة المقبلة.

ويذكر أن ميلان سيواجه فريق لاتسيو في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم في شهر أبريل المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب السان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية.

ويستعد ميلان خلال الفترة المقبلة لمواجهة فريق ساسولو يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

ويأمل جاتوزو في قيادة ميلان للفوز على ساسولو، مع وجود تمنيات بتعثر الجار إنتر ميلان في الجولة السادسة، ليصعد الروسونيري إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وبفارق نقطة عن الإنتر.

ويذكر أن المهاجم البولندي كريستوف بياتيك يتألق بصورة لافتة للأنظار مع ميلان، منذ انضمامه إلى الروسونيري قادمًا من نادي جنوى الإيطالي.