مدير الأمن العام يوجه بالرقي بمستوى العمل الشرطي وتوفير بيئات العمل المناسبة

المواطن - الرياض

تحت رعاية الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام انطلقت صباح اليوم فـعاليات “ملـتقى قيادات الأمن العام بالمملكة” بحضور نائب مدير الأمن العام ومدراء الشرط والمساعدين ومدراء الإدارات العامة وقادة القوات .

وفي مـستهل كـلمة معاليه رحب بكافة المشاركين في هذا الملتقى ناقلا لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية – حفظه الله – وتمنياته بنجاح الملتقى وأن تكون مخرجاته تتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة ، الأمر الذي يتطلب من الجميع استشعار هذه المسؤولية العظيمة للرقي بالأمن العام وفق رؤية (2030).

كما أكد الفريق أول الحربي في كلمته على أهمية الرقي بمستوى العمل الشرطي في الشرط والإدارات والمراكز الأمنية لتوفير بيئات العمل المناسبة التي تكفل تكوين الصورة المشرقة عن رجل الأمن وما يؤديه بشكل يومي من مهام خدمة للمواطن والمقيم ، مشددا في الوقت نفسه على أهمية معالجة السلبيات وتطوير الإيجابيات والاستمرار في تعزيز النجاحات الأمنية المتعددة ,خاصة أن تطلعات قيادتنا الرشيدة ومن يعيش على هذا الثراء الطاهر تدعو إلى الاستمرار في تعزيز النجاحات الأمنية المستمرة لحفظ الأمن ومنع الجريمة ومكافحتها الأمر الذي يتطلب منا جميعا العمل بروح الفريق الواحد وينعكس ميدانيا على الصورة المشرقة لرجل الأمن السعودي في التعامل الحسن والمظهر اللائق والمتوافق مع معطيات العمل الميداني المختلفة ويجسد ما يتلقاه رجل الأمن من مهارات وتغليب الجوانب الإنسانية في أدائنا لكافة مهامنا الميدانية وكذلك العمل بحزم مع كل من يحاول تعكير صفو أمن الوطن أو المواطنين والمقيمين كما ناقش معاليه مع المجتمعين عددا من الجوانب الميدانية لأمن الطرق والمرور والدوريات وأقسام الشرط مقدماً شكره للجميع.

وكان الملتقى قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم تلاها استعراض لعدد من أوراق العمل التي منها :- توحيد الإجراءات الإدارية في كافة أفرع الأمن العام ، ووضع مقاييس لمجمل الأداء والإنجاز ، والاهتمام بتدريب العاملين ، وتفعيل مفهوم التكامل الأمني بين الجهات الأمنية العاملة في الميدان ، كما استعرض الاجتماع مناقشة الاستراتيجية التقنية للأمن العام خلال الخمس سنوات القادمة، وأهم البرامج والمشاريع التقنية للتحول الإلكتروني، والعمل على تفعيل منصة اعتماد لتحسين إجراءات العمل والجودة الإدارية.

وفي ختام الملتقى دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي نظام الإمداد والتموين الموحد الذي يعد إضافة مهمة في مسيرة الأمن العام حيث تضمنت مراسم التدشين تقديم عرض مرئي عن خطوات هذا المشروع وأهم الخدمات التي يقدمها للأمن العام وإداراته الفرعية.