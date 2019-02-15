مدير #الرائد: مدربنا تنازل وتصالح مع أسامة المولد

المواطن - محمد سمعه

قال وليد الغنيم مدير فريق الرائد أن المدرب البلجيكي بينسيك هاسي المدير الفني للرائد تنازل وبشكل رسمي للشرطة بعد الاشتباك والذي دار بينه وبين أسامة المولد إداري نادي الاتحاد.

وتحدث وليد الغنيم لقناة العربية قائلًا: المدرب هاسي تنازل رسميًا لدى الشرطة والقضية انتهت بالصلح.

ويذكر أن أسامة المولد كان اعتدى على المدرب هاسي بعد ضربه في البطن أثناء التواجد في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس عقب نهاية لقاء الرائد والاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان فهد المطوع رئيس نادي الرائد أكد أن الموضوع بيد الشرطة بعد رفض المدرب هاسي التنازل نتيجة الاعتداء عليه، لكن وليد الغنيم أكد أن القضية انتهت بتصالح المدرب مع إداري نادي الاتحاد.