مدير تعليم الرياض يوقع 14 اتفاقية لاستثمار المرافق التعليمية

المواطن - الرياض

وقّع المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي (14) اتفاقية مع مستثمرين للاستفادة من المرافق التعليمية بمنطقة الرياض، إضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية لجائزة أصيل للتميز، وذلك على هامش استضافة مكتب التعليم الأهلي في المنطقة اللقاء التعريفي بخدمات مركز الاستثمار التعليمي، برعاية وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد.

ونوّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي خلال توقيع الاتفاقيات والتي حضرها مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي الأستاذ محمد عيد العتيبي بعمل ودور الشريك المتضامن في المنشآت التعليمية الخاصة للمدارس الأهلية والأجنبية البالغ عددها (1400) مدرسة أهلية و(497) مدرسة أجنبية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن خطط الوزارة في التحول من المباني غير التعليمية إلى مبانٍ تقدم تعليماً متطوراً بمبنى نموذجي، كما تعد هذه الاتفاقيات متوافقة ومنسجمة مع رؤية 2030.

من جهة أخرى، أكّد الوهيبي أن تدشين البوابة الإلكترونية لجائزة أصيل يأتي في إطار تحقيق أهدف الجائزة وهي الاستثمار في جيل المستقبل ضمن اقتصاد معرفي مزدهر؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030؛ مؤكداً أن “الرؤية الطموحة لمشروع أصيل للتميز في بناء محتوى مؤطر وممنهج؛ يتمحور على التأصيل المؤسسي لإحداث نقلة نوعية في منظومة المنشآت التعليمية الخاصة؛ خصوصا في المدارس الأهلية والأجنبية برؤية استشرافية واضحة، وبيئة جاذبة وتوظيف احترافي للتقنية في مجتمع معرفي متطور؛ إسهاماً للرقي بالمجتمع المعرفي والاقتصادي لاستثمار فاعل في جيل المستقبل”.



من جانبه بيَّن مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بمنطقة الرياض أنس الأحيدب أن “جائزة أصيل للتميز، تعد مشروعاً إبداعياً تطبيقياً حديثاً من نوعه، بمنهجية ذكية تعمل على تعزيز الاستفادة من الموارد المتوافرة، وتطبيق الأفكار الجديدة على أرض الواقع، وتأتي في مساريْها: مسار جائزة أصيل للتميز، ومسار الجائزة للمبادرات النوعية الداعمة في سبعة أفرع مبتكرة، وهذا الاستثمار الذكي للقدرات والطاقات البشرية توفّر لها حوكمة الجائزة منصة رقمية نوعية متعددة النوافذ الرقمية، وتمكّنها من تتبع المشاريع والبرامج النوعية المميزة والفريدة”.