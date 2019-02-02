مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعلن افتتاح فندق وريزدنسز ڤيوز في حي البيلسان

المواطن - عبدالملك آل سميح

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن الافتتاح التجريبي لفندق وريزدنسز ڤيوز مشروع الشقق الفندقية الفخمة في حي البيلسان بإطلالته البحرية على ساحل البحر الأحمر.

وصُمم “ڤيوز” بأسلوب عصري يلبي متطلبات أصحاب الأعمال الراغبين في الإقامة لمدة طويلة أو فترات قصيرة، وكذلك زوار المدينة الاقتصادية الباحثين عن الترفيه والتجديد والسياحة المميزة على شاطئ البحر الأحمر.

وأبدى رمزي الصلح، الرئيس التنفيذي لقطاع السياحة والفندقة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن فخره بهذه المناسبة، وقال: يعد “ڤيوز” أحد فنادق المدينة الاقتصادية، حيث سيضاف إلى مجموعة المرافق القائمة، والتي تساهم في دعم مسيرة قطاع السياحة والترفيه بها.

وأشار إلى أن “ڤيوز” تم تجهيزه لاستيعاب زيادة عدد زوار المدينة وأصحاب الأعمال، والذي سوف يعكس معنى التجربة الفريدة والراقية للإقامة الفندقية الفخمة، من خلال توفير أعلى مستويات الراحة بإطلالة شاطئية مميزة.

ويضم فندق وريزدنسز ڤيوز 174 شقة فندقية تتميز بمواصفاتها الراقية وتتنوع ما بين الأستوديو والشقق ذات الغرفة والغرفتين والثلاث، كذلك يحوي غرف مجهزة لذوي الهمم، وتتراوح مساحات الشقق ما بين 35 مترًا مربعًا إلى 340 مترًا مربعًا.

كما سيقدم “ڤيوز” الفرصة لأصحاب الأعمال من حجز الغرف والمكاتب في نفس الوقت وبطرق بسيطة وميسرة، كذلك طيفًا واسعًا من خدمات الضيافة عالية الجودة لأصحاب الأعمال الراغبين في الإقامة في شقق فندقية راقية، بالإضافة إلى مركز أعمال مجهزًا بالكامل، وغرف اجتماعات ومؤتمرات ذكية تستهدف رجال الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مرافق رياضية وخدمية مختلفة.

الجدير بالذكر أنه يحيط فندق وريزدنسز ڤيوز مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق العامة، وتتضمن سلسلة متنوعة من المطاعم المحلية والعالمية ذات علامات تجارية مرموقة مطلة على الواجهة البحرية والمارينا، إلى جانب المحلات التجارية، وخدمات الأمن والسلامة، ومواقف السيارات، كذلك المساجد والحدائق كمتنزه (جمان) العائلي، إضافة إلى المرافق التعليمية والرياضية والاجتماعية بترابط متكامل، إضافة إلى مسارات مخصصة للدرّاجات الهوائية وممارسة التمارين الرياضية، بوجود الكثير من المرافق الترفيهية المتاحة داخل وحول الفندق.