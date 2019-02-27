مربط العقيق للخيل العربية الأصيلة ينظم سباقاً تنشيطياً للموسم الحالي

المواطن - عمر البشيري - الباحة

ينظم مربط العقيق للخيل العربية الأصيلة، يوم الجمعة الموافق 1440/7/22هـ، سباقاً تنشيطياً للعام الحالي 1440هـ، وذلك على ميدان الفروسية في الباحة.

وأفادت اللجنة المنظمة للسباق أن السباق يتكون من 4 أشواط، خُصص الشوط الأول منها للخيل العربية المسجلة بمسافة 1800م، والشوط الثاني للخيل العربية غير المسجلة بمسافة 1400م، فيما خصص الشوط الثالث للخيل الانجليزية والإنتاج المسجل 1800م، وخصص الشوط الرابع لجياد للخيل المشروك والإنجليزي غير المسجل 1400م.

وأكدت اللجنة أن التسجيل متاح عبر الرقم 0556853107 بدءًا من اليوم ولمدة 10 أيام، وذلك ليتسنى للجان المنظمة الفرز وتوزيع إرشادات السباق على المشاركين، علمًا بأن السباق مفتوح لجميع مناطق المملكة.