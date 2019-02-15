مركز المسؤولية الاجتماعية يطلق أول حملة لثقافة الادخار.. ادخارك أمان

المواطن - الرياض

انطلقت أمس الخميس، حملة (ادخارك أمان) وهي أول حملة سعودية لرفع ثقافة الادخار مواكبة لرؤية 2030، والتي تنص على رفع ثقافة الادخار من 6% إلى 10% للأسر السعودية، والتي ينفذها المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع عدة جهات مثل وزارة التجارة ولجنة الإعلام المصرفية للبنوك السعودية وجامعة الملك سعود ووزارة العمل ووزارة التعليم، وبرعاية إستراتيجية من بنك الإمارات دبي الوطني ورعاية رئيسية من الشركة السعودية للكهرباء.

وتستمر الحملة لمدة شهر كامل، حيث تشمل ندوات وورش عمل ودورات ومعارض مصاحبة في المدارس والجامعات وعدد من الدوائر الحكومية وفِي مراكز تجارية وأماكن عامة مثل البجيري وحديقة الملك عبدالله وغيره؛ للوصول لعدد مليون مستفيد يتم توعيتهم وتثقيفهم في الوعي المالي والادخار من الأسر والأطفال الذين سيتم تخصيص برامج مميزة لهم تضم برامج تحاكي واقعهم تسهم في تنمية معرفتهم بالادخار.

ويشرف على الحملة نخبة من المختصين في البرامج المالية والادخار ومتعاونين من عدد من البرامج المالية المعروفة مثل برنامج الحصالة وبرنامج ريالي التوعوي.

وتستمر بعض برامج الحملة حتى عام 2020، إضافة إلى وجودها من خلال معارض متنقلة في المجمعات التجارية في عدد من مدن المملكة.

وجاءت رعاية بنك الإمارات دبي الوطني الإستراتيجية امتدادًا لتميزه في الآونة الأخيرة في برامج المسؤولية الاجتماعية، حتى أضحى أفضل بنك في هذا المجال، وساهم في عمل حراك مميز لعدد من الجهات بسبب دعمه وتميزه.

بينما جاءت رعاية الشركة السعودية للكهرباء الرئيسيّة امتدادًا لمسيرتها الحافلة بالدعم الكبير لبرامج المسؤولية الاجتماعية وأوضحت الشركة أن مشاركتها في الحملة تنطلق من إيمانها بأهمية دعم البرامج والفعاليات التي تعود بالنفع على المجتمع.