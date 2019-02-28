مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن قطاع تمكين الشباب بوادي حضرموت

المواطن - واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس قطاع تمكين الشباب واختتم أنشطة قطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر والقطاع الزراعي وقطاع النقد مقابل العمل، في مدينة سيئون بوادي حضرموت، ضمن مشروع تحسين سبل العيش باليمن.

وتخلل الحفل عرض قصص نجاح لعدد من المستفيدين من المشروع البالغ عددهم الإجمالي 340 مستفيدا ومستفيدة.

وهدف المشروع على مدى عام كامل لدعم قدرة المجتمعات على الصمود من خلال تعزيز التعافي الاقتصادي المبكر.

وأوضح وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري أن ما تقدمه المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من عطاءات مستمرة تعد بلسمًا لجروح اليمنيين جراء الأوضاع الراهنة التي يعيشها الوطن، مثمنا وقوف المملكة حكومة وشعبًا مع كافة بناء اليمن ضد الجماعات الحوثية المتمردة.

وأثنى وكيل المحافظة على الدور الكبير الذي يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة في تنفيذ الكثير من المشاريع في المجالات التنموية المختلفة الهادفة إلى تعزيز مهارات وتنمية قدرات المستفيدين في اليمن وتشجيعهم على الإنتاج المستمر.