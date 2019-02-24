مروج مدينة الملك عبدالله أفضل حي سكني متعدد الاستخدامات

المواطن - عبدالملك آل سميح

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مؤخراً على حصول حي المروج السكني في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على جائزة عالمية مرموقة لأفضل “حي سكني متعدد الاستخدامات”على مستوى المنطقة العربية لعام 2018م.

وقد تسلمت المدينة الاقتصادية الجائزة العالمية المتخصصة في مجال المشاريع السكنية خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظمته (ذا إنترناشونال بروبيرتي أوردز– IPA) العالمية في مدينة لندن.

وحاز حي المروج مسبقاً على جائزة أفضل “حي سكني متعدد الاستخدامات” على مستوى المملكة لعام 2018م، والذي أقيم في مدينة دبي مسبقاً.

وبهذه المناسبة، قال أحمد لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: “إن حصول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على هذه الجوائز الهامة والمرموقة عالمياً للسنة الثالثة على التوالي من منظمة (ذا إنترناشونال بروبيرتي أوردز – IPA) العالمية، يظهر مكانة المملكة وقدرتها على التنافس عالمياً”، مشيراً إلى أن هذه الجائزة التي تميزت بها المدينة الاقتصادية عن أي مطور آخر تضاف إلى سجل إنجازات تطوير المدينة.

من جهته، أعرب المهندس تشارلز بيلي، الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن اعتزازه بالحصول على هذه الجائزة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار التزام المدينة الاقتصادية بتوفير أسلوب حياة راق ومميز ضمن بيئة سكنية متطورة متعددة الاستخدامات، مدعومة بمرافق متنوعة عالمية المعايير. وأضاف بيلي: “يوفر حي المروج مجموعة من أفخم المرافق الاجتماعية والترفيهية والرياضية، تضم النادي الريفي وملعب الغولف “رويال غرينز” الذي يحتوي على 18 حفرة للتسديد، والحائز على عدة جوائز مرموقة“ ليس فقط على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى المنطقة والعالم لعام 2016″، مشيراً إلى أنه في العام 2017 حصل مجمع إزميرالدا الرياضي على جائزة أفضل مشروع ترفيهي لعام 2017م على مستوى المملكة والمنطقة.

ويعد حي المروج السكني أحد أرقى الأحياء الساحلية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويمتد على مساحة 4,9 مليون متر مربع، ويضم ثلاث مناطق رئيسية: منطقة “الغولف” المطلة على ملعب الغولف العالمي “رويال غرينز”، منطقة “الشاطئ” التي تتمتع بإطلالة بحرية مباشرة، وتضم شاطئاً رملياً على امتداد 40 متراً وشرفات ومناطق مخصصة للجلوس والاستجمام، ومنطقة “المنازل” التي تحيطها الحدائق والمسطحات الخضراء، في حين أن جميع الأحياء السكنية مدعومة ببنية تحتية متطورة ومرافق وخدمات عامة مصممة وفق أعلى المواصفات العالمية.

وقد تم تصميم الأحياء السكنية المختلفة لتلبي كافة متطلبات الحياة العائلية، حيث سيتمتع السكان بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة داخل المدينة الاقتصادية، والتي تشمل مرافق حيوية واجتماعية متنوعة، تتضمن سلسلة متنوعة من المطاعم والمحلات التجارية وخدمات الرعاية الصحية والأمن والسلامة، إضافة إلى المساجد والحدائق، ومدارس وجامعات بمعايير عالمية. كذلك مجموعة من أفخم المرافق الرياضية والاستجمام، تضم نادي الغولف“رويال غرينز” وحديقة ومنتزه “جمان” العائلي ومجمع إزميرالدا الرياضي وغير ذلك.