مسؤول رياضي لـ”المواطن”: اللاعبون الأجانب أكثر جودة وأقل تكلفة

المواطن - طارق سعد

على ضوء الخطاب الموجه من الاتحاد السعودي لكرة القدم لأندية الدرجات الثلاث العليا في لعبة كرة القدم، حول مرئيات تلك الأندية تجاه عدد اللاعبين الأجانب؛ كشف مصدر مسؤول في نادٍ من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لـ”المواطن” أن تواجد 6 لاعبين أجانب لكل فريق أضاف للمسابقة وطورها بشكل جذري.

وأضاف لـ”المواطن“: “جنسيات اللاعبين المتواجدين في دوري الدرجة الأولى من شرق أوروبا وإفريقيا تعتبر أقل تكلفة مالية على الأندية، مقارنة بالجودة التي يضيفونها إلى الفرق بعيداً عن مغالاة اللاعبين السعوديين الذين يطالبون بمبالغ مرتفعة تكلف خزينة أندية الدرجة الأولى”.