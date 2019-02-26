مسك الخيرية ترعى وتدعم بودكاست أبجورة

المواطن - الرياض

أعلنت مسك الخيرية عن دعمها ورعايتها لـ بودكاست أبجورة في موسمه الثاني.

وقالت مسك إن هذا الدعم يأتي إيماناً بالشباب ودور المحتوى الهادف في إثراء المجتمع وتمكين وإلهام فئاته المختلفة.

جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى مسك للإعلام الذي انطلقت اليوم في الرياض بمشاركة 47 متحدثاً من 13 دولة لمناقشة دور الإعلام ومنصات التواصل في تغيير أساليب الحياة ونقل التجارب والأفكار وتعزيز التواصل واستكشاف الفرص المتاحة أمام الشباب المبدعين، وتسريع نقل المهارات إلى الشباب الواعدين، من خلال العديد من الجلسات والحلقات الحوارية، وورش العمل التي يقدمها متخصصون في مجال الإعلام.

ويعكس المنتدى ريادة المملكة في الحوار العالمي حول مستقبل الإعلام من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح، والحوار مع مطوري المحتوى الإعلامي، لتوفير منصة تفاعلية تتيح للحضور التواصل المباشر مع خبراء الإعلام ومختصي الاتصال.