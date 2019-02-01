مسك الخيرية تطلق كأس العالم لريادة الأعمال وتوقعات بمشاركة 100 ألف متسابق

المواطن - جدة

انطلقت في جدة، مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال (EWC) وهي المسابقة التي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز مسك الخيرية وشبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN) في أكثر من 100 بلد، والتي يتوقع أن يشارك فيها ما يصل إلى 100،000 رواد أعمال من حول العالم.

وتم الإطلاق الرسمي للمسابقة اليوم في نادي رويال جرينز الريفي للغولف في جدة ، والذي يستضيف البطولة السعودية الدولية الأولى للجولف في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير حيث يمكن للزوار المهتمين بـ EWC استكشاف متاهة ريادة الأعمال “Entrepreneuer Maze” ، وهي تجربة تم تصميمها لاختبار مهارات تنظيم المشاريع لدى الزائرين أثناء تعلمهم المزيد عن المسابقة.

وتجمع المسابقة بين منافسة واسعة النطاق ، تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال بدءاً من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو ، مع برنامج تسريع افتراضي لمساعدة جميع المشاركين على إطلاق مشاريعهم وتعزيزها وتوسيع نطاقها، حيث سيتم إرشاد المشاركين خلال أربع مراحل مختلفة خلال عام 2019م.

وتتضمن المرحلة الأولى تقديم سلسلة من فرص التعليم والتدريب الافتراضي، فيما تشهد المرحلة الثانية مسابقات محلية في جميع الدول المشاركة لاختيار الفائزين المرشحين للمرحلة الثالثة حيث سيحصلون على جلسات تدريب افتراضية ومتقدمة وإرشاد شخصي لتطوير تجاربهم، وصولاً إلى اختيار رواد الأعمال الذين سيتم ترشيحهم للنهائي العالمي خلال منتدى مسك العالمي في الرياض يوم 12 نوفمبر المقبل، حيث يمكن للفائزين الحصول على دعم كامل لشركاتهم والحصول على جوائز بملايين الدولار.

وبهذه المناسبة، قالت شيماء حميد الدين ، المدير التنفيذي لمنتدى مسك العالمي: “نطلق اليوم برنامجًا عالميًا لمساعدة قادة الأعمال في تحقيق مستقبل أفضل لأحلامهم، وستساعد المسابقة المتنافسين الناجحين على تقييم نماذج أعمالهم وتسريع نمو شركاتهم الناشئة”.

وقال جوناثان أورتمانز ، رئيس GEN: “إن إطلاق مسابقة هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعد تذكيراً بأن الشركات الناشئة الناجحة يمكن أن تتجذر في أي مكان في العالم. ومع ذلك تحتاج الكثير منها إلى الوصول إلى المعرفة المتخصصة والشبكات. ستسهل مسابقة EWC على أي شخص لديه فكرة رائعة أن يتلقى الدعم الذي يحتاجه لبدء مشروع جديد وتوسيع نطاقه. ”