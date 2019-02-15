مشاهدات البث المباشر عبر حساب مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تتجاوز الـ100 ألف مشاهد

المواطن - واس

تجاوز عدد متابعي البث المباشر لمنافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة المقام في الصياهد الجنوبية، الـ100 ألف مشاهد، تابعوا خلال البث لمنافستي فئتي الفحل وإنتاجه وفئة فردي دق.

وحظيت المنافسة الأولى التي بثها حساب المهرجان على تويتر بمتابعة 24 ألف مشاهد، بينما تُعد منافسة فردي دق صفر التي أقيمت أمس، المنافسة الأعلى في عدد المشاهدات، حيث بلغت عدد مشاهداتها 26 ألف.

ويوفر حساب مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة خدمة البث المباشر لمتابعي حساب المهرجان والشغوفين بهذه المنافسات، الذين لم يتمكنوا من حضور المنافسات ومتابعتها في مدرجات ميدان الملك عبدالعزيز للإبل، ومن المرجح أن يتضاعف هذا الرقم بشكل كبير في ظل بقاء العديد من منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يستمر حتى العشرين من مارس المقبل.