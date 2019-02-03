مشايخ رجال ألمع وفرقة الفنون الشعبية يحتفون بـ الأزهري

المواطن - سعيد مشهور - رجال المع

احتفى مشايخ محافظة رجال ألمع وفرقة رجال ألمع للفنون الشعبية برجل الأعمال سعيد الأزهري في حفل أقيم بمحافظة رجال ألمع؛ نظير ما قدمه رجل الأعمال الأزهري من أعمال ومشاركات اجتماعية مختلفة ودعمه الكبير لفرقة رجال ألمع.

وتخلل الحفل العديد من القصائد المتنوعة ترحيباً بالأزهري، وقدم الأزهري دعماً سخياً إلى جمعيات تحفيظ القرآن في المحافظة بمبلغ ١٠٠ ألف ريال، ودعماً بمبلغ ٥٠ ألف ريال لقرية رجال التراثية ومبلغ ٥٠ ألف ريال لفرقة رجال ألمع للفنون الشعبية.

كما تخلل الحفل تكريم الأزهري من قبل فرقة رجال ألمع، ثم قدم الأزهري تكريماً لمشايخ محافظة رجال ألمع، وختم الحفل بالعديد من الألوان الشعبية المختلفة من قبل فرقة رجال ألمع.