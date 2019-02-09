مشروبات سامة تودي بحياة 39 شخصاً في الهند

المواطن - متابعة

كشفت الشرطة الهندية أن 39 شخصاً لقوا حتفهم، وأن 27 آخرين أصيبوا بالمرض بسبب شرب خمور احتوت على ميثانول سام في عدة قرى بشمال الهند.

وقال أشوك كومار، وهو ضابط بارز بالشرطة، إن 26 شخصاً لقوا حتفهم في حادثين منفصلين في ولاية أوتار براديش على بعد 306 كيلومترات شرقي العاصمة نيودلهي، في حين لقي 13 آخرون حتفهم في ولاية أوتاراخاند المجاورة.

وألقت الشرطة القبض على ثمانية من المشتبه بتورطهم في تداول الخمور الملوثة، في حين علقت الحكومات الإقليمية عمل 35 مسؤولاً بينهم 12 من الشرطة.

وتعتبر حالات الوفاة بسبب الكحول المعد بشكل غير مشروع شائعة في الهند، لأن الفقراء لا يستطيعون تحمل تكاليف الخمور التجارية المرخصة.

وتعد الخمور غير المشروعة رخيصة وغالبا ما يضاف لها مواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية لزيادة فعاليتها.