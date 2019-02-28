مصادرة مواد تبغ مخالفة بجولة ميدانية في عنيزة

المواطن - القصيم

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم، أمس الأربعاء، جولات على منافذ البيع بمحافظة عنيزة؛ بهدف الحد من التجاوزات والمخالفات وإيقاع الغرامات لمرتكبي المخالفات.

وأسفرت هذه الجولات عن ضبط العديد من المخالفات التي تمثلت في ضبط 38 كيلو معسل بالوزن وعدد 17 كيلو جراك بالوزن و236 بكت معسل أقل من 500جرام و1 شيشة إلكترونية و33 مدواخ و16 نكهة شيشة إلكترونية و29 تبغ مدواخ.

وتم تحرير محاضر بالمضبوطات وإيقاع الغرامات بحق مرتكبي المحالفات بمنافذ البيع، فيما شهدت الجولات مشاركة الجهات الأمنية وجمعية أمان والبلدية ووزارة التجارة والاستثمار.