مصادر “المواطن”: توجه لإقرار قرض حسن 140 ألف ريال للمدنيين بهذه الشروط

المواطن - شريف النشمي - الرياض

يستعد الصندوق العقاري لإطلاق مبادرة القرض الحسن، لفئة محددة من المستفيدين من ذوي الأعمار من 50 سنة وأعلى لتسهيل امتلاكهم للمساكن بمساعدتهم في الحصول على تمويل عقاري.

وعلمت “المواطن” من مصادرها الخاصة أنه سيتم سداد القرض بعد الانتهاء من الالتزام التمويلي مع الجهة التمويلية كما هو معمول به في مبادرة دعم العسكريين، أما معايير القبول في البرنامج فهي :

أن يكون عمر المستفيد 50 سنة وأكثر، وراتب المستفيد أقل من 14 ألف ريال، حيث يتم احتساب الراتب كما هو معمول به في راتب الدعم (الراتب الأساسي- بدل السكن- التأمينات أو التقاعد).

ويستفيد من القرض، من هم ضمن قائمة صندوق التنمية العقارية أو وزارة الإسكان، حيث سيتم العمل على دعم المستفيدين المدنيين في هذه المبادرة وتطبيقها بشكل مشابه لإجراءات مبادرة دعم القروض السكنية للعسكريين بالخدمة (دعم العسكريين) مع الأخذ بعين الاعتبار معايير القبول التي تم ذكرها أعلاه.

وفي شأن المنتجات وطريقة تطبيق المبادرة، فهناك منتج الوحدات الجاهزة ومنتج الوحدات تحت الإنشاء (البيع على الخارطة)، ويتم منح الدعم كدفعة مقدمة للمستفيد على أن يتم احتساب المبلغ كالأتي 20% من قيمة العقار بحد أقصى 140 ألف ريال.

وبالنسبة إلى منتج البناء الذاتي، فيتم منح الدعم بشكل نقدي بعد التأكد أنه تمت الاستفادة من إحدى دفعات منتج البناء الذاتي.

أما إجراء عمل المبادرة، فهي مماثلة لإجراءات عمل مبادرة دعم العسكريين دون أي تغير على رحلة المستفيد.

تعديلات نظام الربط التقني:

ويتم التأكد من أهلية المستفيد للمبادرة من خلال خدمة الحاسبة وذلك بإدخال معايير أهلية المستفيد، فيما يكون عمر المستفيد 50 سنة وأكثر من خلال حقل تاريخ الميلاد.

وأيضًا يكون راتب المستفيد 14 ألف ريال وأقل من خلال حقل الدخل الشهري، واستخدام الرموز الوظيفية الخاصة بالمستفيدين المدنيين (أ، موظف حكومي) 3 موظف قطاع خاص، 4 متسبب، 5 متقاعد مؤسسة التقاعد، 6 متقاعد التأمينات الاجتماعية، مع إدخال قيمة دعم الدفعة المقدمة كما هو معمول في مبادرة دعم القروض السكنية للعسكريين بالخدمة (دعم العسكريين) من خلال حقل (OOWNPAYMENTSUPPOR).