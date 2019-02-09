مصادر “المواطن”: رفض احتجاج #الرائد ضد لاعب #الوحدة باخشوين

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” من مصادر خاصة، أن الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به الرائد فور نهاية مباراته ضد الوحدة سيتم رفضه من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان الرائد قد تقدم باحتجاج رسمي ضد لاعب الوحدة الذي حل بديلًا في مباراة الفريقين اليوم، على خلفية تحصله على 3 بطاقات صفراء مما يستوجب إيقافه بحسب الرواية الرائدية.

لكن “المواطن” تؤكد أن لاعب الوحدة وليد باخشوين لا يملك في جعبته إلا كرتين أصفرين، ويحق له نظامًا المشاركة في المباراة.

يُذكر أن الوحدة تغلب اليوم على الرائد بثلاثية مقابل هدف، ضمن الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.