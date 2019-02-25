مصر عن تصريحات أردوغان: لن ننزلق للرد على هذا المستوى

مصر عن تصريحات أردوغان: لن ننزلق للرد على هذا المستوى

2019/02/25
الساعة 10:13 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - القاهرة

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الاثنين: إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، هي “محاولة للفت الأنظار”، بالتزامن مع استضافة القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ.

وأوضح شكري في حوار مع “سكاي نيوز عربية” أن “القادة الأتراك يتحدثون عن عملية إرهابية أدت لاغتيال النائب العام المصري، تستضيف بلادهم العقل المدبر لها وهو القيادي في تنظيم الإخوان الإرهابي”.

وأضاف وزير الخارجية المصري: “نحن لن ننزلق للرد على هذا المستوى من التصريحات غير اللائقة ولا المقبولة”.

وأكد أن نجاح مصر في استضافة القمة العربية الأوروبية واستمرارها في تعزيز حضورها الدولي والإقليمي دون الالتفات لتلك الوقائع، هو “أبلغ رد”.

وتابع: “القمة العربية الأوروبية نجحت في نسختها الأولى التي تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين الجانبين، على المستويات السياسية والاقتصادية”.



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