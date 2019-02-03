مطر غزير في الباحة.. وتنبيه متقدم من الأرصاد

المواطن - الباحة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بلاغ متقدم عن حالة الطقس بمنطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشهد المنطقة هطول مطر غزير، مصحوب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي, والمخواة, والمندق والأجزاء المجاورة لها، مشيراً إلى أن الحالة المطرية تستمر إلى السابعة مساءً.

وجدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تحذيراته للجميع بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأكد العقيد دايس أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم 998 وعلى مدار الساعة، راجياً للجميع السلامة الدائمة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.