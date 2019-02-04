معارض قطري: إهانة تميم لقائد المنتخب يكشف التعامل الحقيقي للأنانية والتعالي

المواطن - الرياض

علق الحقوقي والمعارض القطري جابر آل كحلة المري، على إهانة أمير قطر تميم بن حمد لقائد منتخب بلاده أثناء مراسم الاحتفال، واصفًا ما فعله بالأنانية والتعالي.

وقال المري في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: “تميم يبعد اللاعب القطري صاحب الإنجاز بطريقة همجية وغير حضارية ليقرب شقيقة جاسم من أجل التصوير الجماعي”.

وأضاف: “هذه المعاملة الحقيقية للقطريين من قِبل الحكومة وهذا هرمها أمام العالم يكشف التعامل الحقيقي للأنانية والتعالي”.

يذكر أن أمير قطر قد أهان قائد منتخب قطر لكرة القدم، أثناء حفل استقبال المنتخب بمطار حمد الدولي بالدوحة، عقب فوزهم بلقب أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخهم.

تميم يبعد ألاعب القطري صاحب الإنجاز بطريقة همجية و غير حضارية ليقرب شقيقة

جاسم من أجل التصوير الجماعي ، هذه المعاملة الحقيقية للقطريين من قبل الحكومة و هذا هرمها امام العالم يكشف

التعامل الحقيقي للأنانية و التعالي #حقوق_الغفران_في_قطر

#قطر_بطل_اسيا#الدوحة#قطر#الجزيرة pic.twitter.com/HuYqsnaCAg — جابر ال كحلة المري (@BinKohlah) February 2, 2019