معرض وأركان وبرامج مميزة ضمن حملة ادخارك أمان في جمعية الأطفال المعوقين

المواطن - الرياض

دشن المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية حملة (ادخارك أمان) وذلك بمقر جمعية الأطفال المعوقين بحضور طلعت حافظ الأمين العام للجنة التوعية المصرفية ولؤي عبدالجواد الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية ومشاعل الزامل مديرة دائرة المسؤولية الاجتماعية في الشركة السعودية للكهرباء وخالد الفهيد مدير جمعية الأطفال المعوقين بالرياض.

وتم قَص شريط المعرض المصاحب والذي شمل عددًا من الأركان والبرامج التي ستصاحب الحملة التي تستمر لمدة شهر مثل ركن التاجر الصغير والذي يهدف إلى إعطاء الأطفال مبادئ تعلم التجارة والاستثمار والحسابات وأيضًا ركن الحصالة وهي أحد أهم المبادرات التي تهدف إلى تعليم مبادئ الادخار وركن تمكين والذي يهدف إلى تمكين الناس من تعلم ثقافة الادخار، وبرنامج ورش العمل المصاحبة بالإضافة إلى ركن قصتي والذي يزود الأطفال بثقافة الادخار بأسلوب المحاكاة مثل الرسم والتلوين والقصص التفاعلية.

وكذلك ركن صور مع حصالتك بالإضافة إلى ركن الكهرباء الادخاري والذي يهدف إلى تعليم الناس كيفية الادخار في التعامل مع أدوات الكهرباء، وركن أعرف قيمتها والذي تبنته مؤسسة النقد من خلال توزيع صندوق يحمل حصالة مصممة للأطفال ومحفظة نقود وبرشورات تعريفية يتم توزيعها على الأطفال لتعزيز قيمة الادخار لديهم.

وبعدها توجه الجميع لحضور أول برنامج للحملة وهي عبارة عن ندوة تحمل اسم (الوعي المالي وثقافة الادخار) تحدث فيها كل من المستشار المالي علي الحربي والمدربة المعتمدة عبير الباز ومدرب تطوير البرامج والتنمية هيثم الدريويش وشمل عروضًا مرئيّة.

وبعد ذلك تم تكريم الرعاة حيث كرم بنك الإمارات دبي الوطني لرعايته الاستراتيجية حيث أبدى لؤي عبدالجواد سعادته بما رأى في المعرض، مؤكدًا أن رعاية البنك تأتي لكل ما فيه إسهام لتنمية المجتمع ومواكبة لرؤية ٢٠٣٠ التي حثت على رفع نسبة الادخار للأسر السعودية، وبعدها تم تكريم الشركة السعودية للكهرباء لرعايتهم الرئيسيّة، حيث أكدت مشاعل الزامل على تبني الشركة سياسة دعم البرامج التي تسهم في توعية وتثقيف المجتمع ومن ضمنها هذه الحملة بكل تفاصيلها، كما تم تكريم مصرف الراجحي على رعايته الدورات وورش العمل وتكريم مبادرة الحصالة وريالي.



الجدير بالذكر أن حملة (ادخارك أمان) أول حملة سعودية تستمر لمدة شهر تشمل دورات وورش عمل وندوات ومعارض مصاحبة في الجامعات والمدارس والمجمعات التجارية وعدد من الدوائر الحكومية والأماكن العامة انطلاقًا من رؤية ٢٠٣٠ والتي تنص على رفع نسبة ثقافة الادخار من ٦٪؜ إلى ١٠٪؜ للأسر السعودية وتستهدف مليون مستفيد علمًا بأن الدورات وورش العمل ستستمر على مدار السنة حتى بداية ٢٠٢٠ وتهدف إلى توعية المجتمع وتثقيفه على مبادئ الادخار وثقافته.