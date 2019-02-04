معلم بيشة المُعتدى عليه: أفكر في التقاعد بعد إهانتي عقب 25 عامًا من الخدمة

المواطن - الرياض

أكد المعلم تركي المعاوي، المعتدى عليه في بيشة، أنه رغم مكالمة وزير التعليم حمد آل الشيخ، إلا أنه يفكر في التقاعد بعد أن تم إهانته أمام طلابه عقب 25 عامًا من الخدمة وتربية الأجيال.

وأضاف المعلم تركي المعاوي، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن صحته بخير وداوم اليوم في عمله، ولكن العامل النفسي لم يتحسن بعد الواقعة، متمنيًا من وزير التعليم أن يحافظ على طلاب المدارس ورجال التعليم ووضع شركات أمنية تحافظ على كرامة المعلم والطلاب؛ حتى لا يختل دور المعلم في المجتمع؛ لأنه لو اختل سيختل المجتمع بأكمله.

ووجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمتابعة؛ للوقوف على حادث الاعتداء الذي تعرض له أحد المعلمين في محافظة بيشة، ومعرفة ملابساته والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن وإحاطته بما يتم حياله.

وأكد أن أي اعتداءٍ مهما كان نوعه وأسبابه سيتم التصدي له وتعقب المتورطين فيه، داعيًا إلى سرعة استكمال الإجراءات الخاصة باعتماد دليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها وأن يكون موضع التنفيذ في أسرع وقت.

من ناحية أخرى أجرى وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ اتصالًا هاتفيًّا بالمعلم تركي بن مسفر المعاوي الذي تعرض يوم أمس إلى اعتداءٍ أثناء تأديته مهامه في مدرسته في محافظة بيشة واطمأن معاليه على حالته الصحية، مؤكدًا له أن الوزارة لن تتوانى في متابعة حقه أمام الجهات المعنية، مبديًا أسفه أن تطال مثل هذه الاعتداءات المدارس ومنسوبيها.

وكان مواطن وأبناؤه اعتدوا على مدرس أثناء تأدية عمله في إحدى مدارس محافظة بيشة.