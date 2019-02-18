معلومات عن الهند الوجهة الثانية لجولة الأمير محمد بن سلمان الآسيوية

المواطن - الرياض

يزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الهند، في وجهته الثانية بعد زيارته التاريخية إلى باكستان التي انتهت اليوم الاثنين.

وتقدم “المواطن” فيما يلي أبرز المعلومات عن الوجهة الثانية للأمير محمد بن سلمان خلال جولته الآسيوية:

والهند هي الدولة الثانية عالميًّا من حيث عدد السكان؛ حيث يبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة، وفي حين يعيش 69% من السكان في المناطق الريفية، ويعيش 31% منهم في مراكز حضرية مزدهرة. وتعد اللغة الهندية هي اللغة الرسمية للهند تليها اللغة الإنجليزية.

أما مساحة الهند فهي سابع أكبر دولة في العالم، وتبلغ مساحتها نحو 3.2 مليون كيلومتر مربع، وتتألف من 29 ولاية ونحو 7 أقاليم اتحادية، وتمتد من جبال الهيمالايا المغطاة بالثلوج، وتمتد جنوبًا نحو مدار السرطان الذي ينحدر نحو المحيط الهندي بين خليج البنغال في الشرق وبحر العرب في الغرب.

تاريخ الهند:

وكانت شبه القارة الهندية موطنًا لأحد أقدم الحضارات وأكثرها تأثيرًا في العالم، وشهدت ولادة الديانات المختلفة وصعود وانهيار الحضارات والإمبراطوريات، وكان للهند ماضٍ تاريخي وثقافي غني بدءًا من حضارة وادي السند وإمبراطورية موريان وصعود المغوليين إلى الحكم الاستعماري البريطاني إلى استقلالها في عام 1947.

اقتصاد الهند:

أما اقتصاد الهند فهي سابع أكبر وأحد أسرع الاقتصادات نموًّا في العالم، حيث يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.3%، وتشكل الزراعة والحرف اليدوية والصناعات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الخدمات من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد.

أما بيئة الهند فهي موطن لنحو 7% و8% من المسجلة في العالم؛ ويشمل ذلك 46,000 نوع من النباتات ونحو 91,000 نوع من الحيوانات.

كما تعد الهند موطنًا للبحيرات الجميلة والأنهار العظيمة مثل السند، الغانج وبراهمابوترا، كونها أهم أنظمة الأنهار في العالم، وتعد بحيرة فيمباد في ولاية كيرالا أطول بحيرة في الهند، وتمتد 2033 كيلومترًا مربعًا، وبحيرة تشيلكا ثاني أكبر بحيرة في العالم، ويوجد ستة عشر نوعًا من الغابات في الهند- بدءًا من الغابات المطيرة الاستوائية الدائمة الخضرة وصولًا إلى تجفيف غابات جبال الألب في غابات الصنوبر شبه الاستوائية وغيرها.