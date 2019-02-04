مقترحات لتحسين فكرة تدوير قادة المدارس والوكلاء: إلزاميته خطأ

المواطن - الرياض

ناقش ملتقى المعلمين والمعلمات على “تويتر” فكرة إلزامية تدوير قادة المدارس والوكلاء، مؤكدًا أنه يحتاج إلى إعادة نظر.

وحول أسباب رؤيتهم ضرورة إعادة النظر، قال الملتقى: إن إلزامية تدوير قادة المدارس والوكلاء قد تؤثر على عطائه لأسباب نفسية، كما أن استقرارهم يساهم في استقرار المدرسة بشكل عام.

ورأى ملتقى المعلمين والمعلمات أنه لا يوجد مبرر للتدوير طالما انتفى السبب المباشر للتدوير كضعف الأداء، مشددًا على أن تدريب قادة مدارس تطوير أو بوابة المستقبل ثم نقلهم يعتبر خطأ.

وتابع الملتقى: “حقيقة فكرة التدوير الإلزامية فكرة تحتاج إعادة نظر؛ لأن نتائجها السلبية في الميدان أكثر من الإيجابية، ويمكن تحديد معايير تدوير من استحقها يتم نقله ومن لا يستحقها يبقى في مكانه حسب رغبته”.

ولفت الملتقى إلى أن “علمًا بأن مبرر التدوير لتبادل الخبرات انتهى مع تطوّر التقنية وسرعة نقل الخبرات”.

وختم الملتقى بالقول: “نجدد المقترح بشكل مناسب ومتوافق مع متطلبات عصر التعليم المتقدم (بناء معايير تدوير تنافسية) قائمة على: نتائج الطلاب مثلًا أداء المدرسة- إنجازات أنشطة.. إلخ.. أما التدوير بشكله الحالي فيأتي كأنه نوع من أنواع العقوبة لبعض القادة بل بعضهم فعلًا طلب إعفاء رغم تميزه في مدرسته التي أحبها”.