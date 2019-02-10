مقترح لتسوية المخالفات المرورية القديمة بنسبة 100%

المواطن - الرياض

قدم عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد بن قاسم مقترحاً جديداً للإدارة العامة للمرور بإطلاق مبادرة؛ لتسوية المخالفات المرورية القديمة بنسبة 100%.

وقال ابن قاسم، إنه يمكن تطبيق تلك المبادرة بشكل تدريجي على أصحاب المديونيات القديمة، الذين لم يرتكبوا أي مخالفة أو حـادثة على مدار عام أو عامين سابقين، في إطار دفعهم إلى التقيد بأنظمة المرور.

وأشار عضو الشورى، إلى أن خلق محفزات جديدة مثل تسوية المخالفات سيكون بديلاً عن الغرامات المرورية، في ظل زيادة الالتزام بأنظمة المرور وتعليماته.

وأرجع ابن قاسم سبب وقوع الكثير من المخالفات المرورية منذ بداية تطبيق نظام “ساهر” إلى قلة الوعي.