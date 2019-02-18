مقتل ثمانية عناصر حوثية بنيران الجيش اليمني شمال صعـدة

المواطن - واس

لقي ثمانية عناصر من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران مصرعهم وأصيب آخرين الليلة الماضية في جبهة باقم شمال محافظة صعدة شمال اليمن.

وأوضح الناطق الإعلامي لمحور آزال المقدم فائز الصعدي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية أن الجيش الوطني اليمني أفشل محاولة تسلل للميليشيا الحوثية في باقم بمحافظة صعدة، مؤكداً مقتل 8 عناصر من الميليشيا الحوثية, فيما أصيب آخرين بجروح مختلفة.

وأشار الصعدي إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف ما تبقى من التجمعات التي كانت تقوم الميليشيا بحشدها إلى جبهة باقم.