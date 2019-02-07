مقتل شاب أميركي والفاعل سيجارة إلكترونية

المواطن - متابعة

لقي شاب أمريكي مصرعه بسبب انفجار سيجارة إلكترونية؛ ما سبب له إصابات بالغة وحروق.

وشهدت مدينة فورت وورث التابعة لولاية تكساس الأميريكية الحادث، عندما حاول الشاب، البالغ من العمر 24 عامًا، تدخين سيجارة إلكترونية داخل سيارته، فانفجرت السيجارة لتصيبه بحروق بالغة.

ونقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة بعد يومين، حيث أكد الأطباء أن سبب الوفاة هو المضاعفات الناجمة عن الحروق، والسكتة الدماغية التي أصيب بها على إثر الانفجار.

وأشارت التحقيقات إلى أن الانفجار كان بسبب ثقب في هيكل السيجارة، تسبب بوصول الهواء إلى بطاريتها التي تحتوي على الليثيوم القابل للاشتعال.