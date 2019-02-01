مقتل وإصابة 6 في انفجار عبوة ناسفة وسط العراق

مقتل وإصابة 6 في انفجار عبوة ناسفة وسط العراق

2019/02/01
الساعة 4:52 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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ارشيفية
المواطن - متابعة

قُتل شخصان وأصيب 4 آخرون في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة صلاح الدين وسط العراق.
وقالت وزارة الصحة العراقية إن حصيلة انفجار صلاح الدين بلغت ست إصابات توفي منها طفلان.
ولم تعلن أي جهة بعدُ مسؤوليتها عن الحادث.

 



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